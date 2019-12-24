Джошуа может отказаться от одного из своих поясов

Новости спорта:Хирн раскритиковал WBO и IBF из-за возникшей ситуации.

Промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с проведением обязательных защит своего клиента по линии WBO и IBF.

"Мы обратились к обеим организациям, но их ответы были таковы: "Нет, мы следующие, нет, мы следующие". Это плохо для хэвивейта. Чего они хотят? Разделить пояса из-за сомнительных решений? Необходима система очередности, которая показывала бы, кто следующий. Организации должны поощрять боксеров к унификации и к завоеванию звания абсолютного чемпиона мира.

Мне не нравится вся эта ситуация. Возможно, нам придется отказаться от одного из поясов. Будем разговаривать с Александром Усиком и Кубратом Пулевым. Может, на удастся договориться с ними. Также команда Джошуа будет просить IBF и WBO как-то решить эту проблему", - приводит слова Хирна iFL.tv.

Напомним, что Усик и Пулев являются официальными претендентами на пояс чемпиона WBO и IBF соответственно.