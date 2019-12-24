"Я чувствую себя хорошо": Спенс прокомментировал свое возвращение

Новости спорта:Эррол Спенс пообещал, что даст болельщикам то, что они хотят увидеть.

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21 КО) признается, что ему чудом удалось избежать серьезных последствий после автомобильной аварии, в которую он попал в октябре.

Цитирует американца boxinginsider.

"Я чувствую себя хорошо. Я много времени провел с семьей, друзьями и маленькой дочкой. Я наслаждался моментами с ними, пока не мог заниматься боксом. Это было настоящее Божье чудо. Оно защитило меня во время аварии, поскольку любой другой человек, наверное, там бы погиб. То, что я остался невредим и смог вернуться в бокс – это Божье благословение. Для меня нет никаких ограничений", - рассказал Спенс.

"Мне разрешили вернуться. Врачи просканировали все, что только можно. Они считают это чудом. Я не могу этого объяснить. Я просто благодарен Богу за то, что нахожусь здесь. Я здоров, могу обнять и поцеловать своих детей. Я могу дать болельщикам бокса то, что они желают увидеть", - добавил боксер.

Напомним, раннее американец пообещал, что вернется в ринг уже в середине следующего года.