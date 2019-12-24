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"Помогу Фьюри": Джошуа заявил о начале сотрудничества с британцем

"Помогу Фьюри": Джошуа заявил о начале сотрудничества с британцем
14:29 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Энтони Джошуа объяснил, зачем предложил британцу Тайсону Фьюри стать его спарринг-партнером.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа объяснил, зачем предложил британцу Тайсону Фьюри стать его спарринг-партнером.

"В боксе самое главное - опыт. Нужно изучать свои сильные и слабые стороны, чтобы понять, на каком уровне ты находишься. Сделав ошибку один раз, я не допущу ее снова. Уверен, что спарринг с Фьюри принесет мне пользу. Я могу выйти и просто избить его на ринге. Или он может сделать то же самое со мной. Что бы ни случилось, я смогу сделать выводы и вернуться, когда исправлю свои ошибки.

Все говорят: "Ты этого не сделаешь". Что ж, никто не знает, как работает мозг. Каждый смотрит только под тем углом, под которым ему удобно. Когда я решил спарринговать с Фьюри, то сделал это потому, что у меня есть план. Хочу побить Фьюри. Но если будет нужна помощь, я всегда готов. Я, конечно же, поддержу его, чтобы убедиться, что титул чемпиона WBC вернется в Англию", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Джошуа может отказаться от одного из своих поясов

Напомним, что реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в США. Ранее Фьюри рассказал о желании избить Уайлдера.

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Бокс, WBO, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса.
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