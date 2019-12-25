"То, чего все ждали": Лопес рассказал, как долго шел к бою с Ломаченко

Новости спорта:Теофимо Лопес заявил, что неправильно считать украинца Василия Ломаченко чемпионом всего дивизиона.

Обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что неправильно считать украинца Василия Ломаченко чемпионом всего дивизиона.

"Ломаченко считают главным чемпионом в этом весе? А я что, не чемпион? Не соглашусь с таким мнением. Кто-то может сказать, что он лучший в списке pound-for-pound. Но я ведь тоже недавно выиграл чемпионский пояс.

Моя победа над Комми - это то, чего все так ждали. Большой бой без участия Лопеса - это не большой бой. Поэтому, я считаю, что я - чемпион", - приводит слова Лопеса ESPN.

Ранее Ломаченко подтвердил, что следующий его бой пройдет против Теофимо Лопеса. Украинец считает, что этот поединок создан, чтобы его продавать.