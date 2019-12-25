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Усик знает, как привлечь внимание журналистов: видео очередного трюка

Усик знает, как привлечь внимание журналистов: видео очередного трюка
09:13 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский супертяжеловес Александр Усик удивил новым видео.

Боксер Александр Усик выложил в сеть очередное виде, где он жонглирует. Такие трюки он проделывал и раньше, но теперь он это делает ветрозащитой от журналистских микрофонов.

На видео Усик лихо подбрасывает и ловит поролоновые изделия. Необычный трюк вызвал ажиотаж в комментариях. Пользователи шутят, что после ухода из бокса, Усик не останется без работы и спокойно может идти выступать в цирк.

 
 
 
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@boxraw #undisputed17

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Арум внес коррективы в планы Усика (Видео)

Напомним, Усик является официальным претендентом на чемпионский бой с Энтони Джошуа. Но перед битвой с чемпионом Усику, скорее всего. придется выйти в ринг против Дерека Чисоры.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Бокс новости.
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