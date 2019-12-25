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Ломаченко поучаствовал в богослужении на Святой Земле (Фото)

Ломаченко поучаствовал в богослужении на Святой Земле (Фото)
22:21 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Чемпион мира по боксу украинец Василий Ломаченко вошел в состав паломнической группы.

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель мировых боксерских титулов Василий Ломаченко поучаствовал в богослужении в рамках паломничества на Святую Землю.

Во время паломничества по Святой Земле Ломаченко учавствовал в Божественной литургие в храме Иерусалимской Православной Церкви, сообщил клирик Запорожской епархии протоиерей Геннадий Елин на странице Facebook.

Боксер вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)

Недавно сообщалось, что Василий Ломаченко купил себе новую машину для дрифта.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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