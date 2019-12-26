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"Не стал придумывать оправдания": тренер Джошуа предостерег британца

"Не стал придумывать оправдания": тренер Джошуа предостерег британца
14:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Анхель Фернандес, который входит в новую команду Энтони Джошуа, считает, что британцу следует отказаться от идеи проведения третьего боя с Энди Руисом.

Тренер Анхель Фернандес, который входит в новую команду Энтони Джошуа, считает, что британцу следует отказаться от идеи проведения третьего боя с Энди Руисом.

Американец мексиканского происхождения в июне нанес Джошуа сенсационное первое поражение в карьере, но уступил в ответном поединке в декабре и потерял все четыре титула.

«Третий бой? Зачем? Джошуа уложил его обратно спать. Не думаю, что ему стоит проводить третий бой с Руисом. Если это случится, так и быть. Это решение принимаю не я, а его менеджеры», — цитирует Фернандеса портал Boxing Scene со ссылкой на Starsport.

Прокомментировал Фернандес и слова Руиса о том, что причиной для его поражения послужили затянувшиеся празднования после победы над Джошуа.

«Эти комментарии разочаровали. В прошлый раз Джошуа не стал придумывать ни одного оправдания. Он принял поражение как мужчина. Обидно, что пришел Руис и стал рассказывать о своих вечеринках».

«Я скорее поверю в то, что он ничего не мог предпринять. Руис не мог провернуть то, что ему удавалось в первом бою, потому что мы лишили его такой возможности».

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Следующим соперником Джошуа может стать украинский претендент на титул WBO Александр Усик. Тем не менее, многие называют претендента от IBF Кубрата Пулева наиболее вероятным следующим оппонентом британца.

Сам чемпион ранее заявил, что приоритетным для него является бой с Деонтеем Уайдером — обладателем титула WBC, которого Джошуа не хватает для статуса абсолютного чемпиона.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Анхель Фернандес.
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