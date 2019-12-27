Кино и ММА: Джошуа рассказал о своих амбициях

Новости спорта:Энтони Джошуа признался, что хотел бы выступить в ММА при хорошей возможности. Также Джошуа заявил, что мог бы сняться в фильме.

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа признался, что хотел бы выступить в ММА при хорошей возможности. Также Джошуа заявил, что мог бы сняться в фильме.

«Я планирую выступить в ММА. Также хотелось бы попробовать свои силы в кино и принять участие в съемках — живем ведь один раз», — цитирует слова спортсмена Boxing Scene.

«В своей жизни нельзя устанавливать какие-то границы. Каждый человек в мире должен проверить свои способности».

Напомним, что несмотря на то, что WBO обязала Джошуа провести защиту титула против Усика, главным кандидатом на бой с британцем считается обязательный претендент на пояс IBF Кубрат Пулев. Что касается Джошуа, то он предпочел бы встретиться с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

Сам Усик в марте следующего года с большой долей вероятности встретится в ринге с Дереком Чисорой. В свою очередь, Уайлдер готовится ко второму бою с Тайсоном Фьюри, который должен состояться 22 февраля. Их первая встреча в прошлом году завершилась ничьей.

Напомним, в декабре Джошуа вернул себе чемпионские титулы по итогам реванша с Энди Руисом. Американец нанес Джошуа сенсационное первое поражение в карьере на старте июня.