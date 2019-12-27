Дэвис и Гамбоа провели дуэль взглядов (Фото)

Новости спорта:Поединок пройдет в эту субботу на State Farm Arena.

Экс-чемпион мира во втором полулегком весе (до 59 кг), американец Джервонта Дэвис (22-0-0, 21 KO), и экс-чемпион в полулегком весе (до 57,2 кг), кубинец Юриоркис Гамбоа (30-2-0, 18 KO) встретились лицом к лицу в Атланте, Джорджия, на финальной пресс-конференции, посвященной их поединку, который пройдет в эту субботу на State Farm Arena, сообщает BoxingScene.

Яркие снимки:

Интересно, что стартовый поединок в новом дивизионе сразу будет для американца титульным – они с кубинцем сразятся за пояс «обычного» чемпиона мира по версии WBA. Еще интереснее то, что у WBA уже есть чемпион мира в легком весе – Василий Ломаченко. Однако, украинец обладает поясом «суперчемпиона».