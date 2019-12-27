Скачать
Пятница, 27.12.2019
Невеста Лунина, которую сравнивают с девушкой Роналду (Фото)
Невеста Лунина, которую сравнивают с девушкой Роналду (Фото)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)

Джошуа рассказал, с кем он хочет сразиться

Джошуа рассказал, с кем он хочет сразиться
18:34 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Энтони Джошуа заговорил о возможных боях с лучшими супертяжами мира.

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа признался, что готов провести бой и с Деонтеем Уайлдером, и с Тайсоном Фьюри.

"Я не знаю, с кем хочу драться. Думаю, и с Уайлдером, и с Фьюри. Это не имеет особого значения. Более предпочтительным был бы бой с Деонтеем, потому что он будет титульным. Но Фьюри — очень талантливый боец. Мы бы сражались с ним за звание лучшего британского боксёра. Почему бы и нет? Я готов драться с обоими. Но в 2020 году я мечтаю сразиться за четвёртый чемпионский пояс", — приводит слова Энтони Джошуа Daily Mail.

Отметим, что Деонтей Уайлдер следующий поединок планирует провести с Тайсоном Фьюри. Энтони Джошуа же придётся выбирать между Кубратом Пулевым и Александром Усиком. Первый претендует на титул чемпиона мира по версии IBF, а второй — обязательный претендент по версии WBO.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт: сумасшедшие условия
02 "Я разобью его": Лопес пригрозил Ломаченко
03 Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
04 Ушел из жизни 33-летний чемпион Германии
05 "Ливерпуль меня пугает": Анри - о чемпионской гонке в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь