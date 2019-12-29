Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)

В Атланте (США) состоялся бой за титул чемпиона WBA Regular в легком весе между американцем Джервонтой Дэвисом и представителем Кубы Юриоркисом Гамбоа.
Боксеры прошли почти всю дистанцию. Американец действовал в ринге более агрессивно и уверенно, что позволило ему полностью превзойти своего соперника. Во втором и восьмом раундах Джервонта отправлял соперника в нокдаун, а в финальной трехминутке нокаутировал кубинца.
Американец дебютировал в рамках легкой весовой категории с победы и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular.
Таким образом, 25-летний Джервонта Дэвис одержал 23-ю победу (22 нокаутов) при одной ничьей. У 38-летнего Гамбоа 30 побед (18 нокаутов) и три поражения.
Gervonta Davis @Gervontaa stopped Yuriorkis Gamboa @gamboa in round 12 in Atlanta, USA
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— The13thRound Boxing (@BoxingHls) 29 декабря 2019 г.
Ранее Дэвис рассказал о своих перспективах в легком весе.