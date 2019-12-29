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Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)

Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
11:59 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Американец Джервонта Дэвис дебютировал в легком весе с победы.

В Атланте (США) состоялся бой за титул чемпиона WBA Regular в легком весе между американцем Джервонтой Дэвисом и представителем Кубы Юриоркисом Гамбоа.

Боксеры прошли почти всю дистанцию. Американец действовал в ринге более агрессивно и уверенно, что позволило ему полностью превзойти своего соперника. Во втором и восьмом раундах Джервонта отправлял соперника в нокдаун, а в финальной трехминутке нокаутировал кубинца.

Американец дебютировал в рамках легкой весовой категории с победы и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

Таким образом, 25-летний Джервонта Дэвис одержал 23-ю победу (22 нокаутов) при одной ничьей. У 38-летнего Гамбоа 30 побед (18 нокаутов) и три поражения.

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Ранее Дэвис рассказал о своих перспективах в легком весе.

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Бокс, Новости бокса, Юриоркис Гамбоа, Джервонта Дэвис, Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа.
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