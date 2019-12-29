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Майки Гарсия: Бой Ломаченко - Дэвис никогда не состоится

Майки Гарсия: Бой Ломаченко - Дэвис никогда не состоится
12:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Майки Гарсия отметил, что такой поединок мог бы стать украшением любого мероприятия.

Экс-чемпион мира Майки Гарсия прокомментировал слухи о возможном поединке между чемпионом WBO, WBA и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко и Джервонты Дэвиса.

"Дэвис против Ломаченко? Это был бы хороший поединок. Кого не спроси - все скажут, что это захватывающий бой. Они находяться в замечательной форме. Такой бой мог бы стать украшением любого события. Но я думаю, что он никогда не состоится.

Зачем говорить о нем? Нужно понять, что в мире бокса существует много поединков, которые никогда не состоятся. Я знаю, журналисты спрашивают о них, но они теряют время. Вы не увидите большинство из этих поединков", - приводит слова Гарсии Boxing News 24.

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Ранее Гарсия признал, что не уверен в своих силах в полусреднем весе.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Джервонта Дэвис.
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