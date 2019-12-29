Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде (Видео)
Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде (Видео)
Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)
Манчестер Юнайтед с трудом обыграл Бернли (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)
Динамо заинтересовалось забивным форвардом (Видео)

Паскаль победил Баду Джека в бою с двумя нокдаунами

Паскаль победил Баду Джека в бою с двумя нокдаунами
12:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Жан Паскаль защитил свой чемпионский пояс.

В Атланте (США) состоялся вечера профессионального бокса, со-главным событием которого стал бой между канадцем Жаном Паскалем и шведом Баду Джеком.

На кону поединка был титул чемпиона по версии WBA Regular в полутяжелом весе, которым владел Паскаль.

Канадец начал бой намного активнее, прессингуя соперника. В четвертом раунде это принесло свои плоды - Паскаль отправил Джека в нокдаун, после чего бросился на добивание, но не успел что-либо предпринять из-за гонга.

После этого иницативу перехватил шведский боксер. Он пытался прижать соперника к канатам, активно работая передней рукой. В восьмом раунде претендент потряс чемпиона правым хуком, а уже в заключительной трехминутке Джек отправил соперника в нокдаун.

Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)

Паскаль победил раздельным решением судей: 114:112, 114:112, 112:114. Это 35-я победа канадца (20 нокаутов) при шести поражениях и одной ничьей. У 36-летнего Джека 22 победы (13 нокаутов), три поражения и три ничьи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Жан Паскаль, Баду Джек, Баду Джек - Жан Паскаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пике и Шакира побывали на матче НБА (Фото)
02 Уайт: Награда крупнейшего труса вручается Деонтею Уайлдеру
03 Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде (Видео)
04 Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке
05 Милевскому на заметку: форвард Динамо Брест покинул команду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь