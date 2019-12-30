Хирн рассказал о дальнейших планах Головкина

Новости спорта:Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с Геннадием Головкиным.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с Геннадием Головкиным.

Промоутер считает, что казахстанского чемпиона пока рано списывать со счетов и даже допускает, что он может провести еще один бой с Саулем Альваресом.

"Поединок Головкина против Деревянченко претнедовал на звание "Бой года", хотя этого никто не ждал. Может, Головкина немного списывают со счетов, но мне кажется, что он хорошо себя чувствует. У него будет огненный 2020 год.

Альвареса было не достать в 2019 году, так как у него были бои с Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Ковалевым. Возможно, в 2020 году он проведет поединки против Каллума Смита или Билли Джо Сондерса, а потом встретится с Геннадием Головкиным. Его послужной список - это же весомая мотивация, ведь так? Но Головкин находится в положении, когда нужно ждать звонка. Когда этот звонок поступит и начнутся переговоры, я надеюсь, мы заключим сделку", - цитирует Хирна boxingnews24.com.