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Понедельник, 30.12.2019
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Хирн рассказал о дальнейших планах Головкина

Хирн рассказал о дальнейших планах Головкина
10:30 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с Геннадием Головкиным.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал ситуацию с Геннадием Головкиным.

Промоутер считает, что казахстанского чемпиона пока рано списывать со счетов и даже допускает, что он может провести еще один бой с Саулем Альваресом.

"Поединок Головкина против Деревянченко претнедовал на звание "Бой года", хотя этого никто не ждал. Может, Головкина немного списывают со счетов, но мне кажется, что он хорошо себя чувствует. У него будет огненный 2020 год.

Промоутер Ломаченко обратился к Дэвису

Альвареса было не достать в 2019 году, так как у него были бои с Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Ковалевым. Возможно, в 2020 году он проведет поединки против Каллума Смита или Билли Джо Сондерса, а потом встретится с Геннадием Головкиным. Его послужной список - это же весомая мотивация, ведь так? Но Головкин находится в положении, когда нужно ждать звонка. Когда этот звонок поступит и начнутся переговоры, я надеюсь, мы заключим сделку", - цитирует Хирна boxingnews24.com.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Эдди Хирн.
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