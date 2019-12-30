Бой Кличко признан лучшим в десятилетии (Видео)

Новости спорта:Авторитетное издание Boxing News назвало лучшим последний бой Владимира Кличко.

Поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа в 2017 году на стадионе Уэмбли в Лондоне за пояса чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе был назван боем десятилетия по версии издания Boxing News.

В четвертом и пятом раунде боксеры по очереди отправили друг друга в нокдаун. Равный бой закончился в 11-м раунде, когда Джошуа дважды отправил украинца в нокдаун и после очередной серии его попаданий рефери остановил бой.

Отметим, что после этого поединка Владимир Кличко завершил карьеру.