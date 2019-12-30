Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Джервонта Дэвис нокаутом в 12-м раунде дебютировал в легком весе (Видео)
Сборная открытий Лиги чемпионов 2019
Сборная открытий Лиги чемпионов 2019
Сборная Украины оригинально поздравила с Новым годом (Видео)
Сборная Украины оригинально поздравила с Новым годом (Видео)
Анна Музичук завоевала "серебро" чемпионата мира по блицу
Анна Музичук завоевала "серебро" чемпионата мира по блицу

Бой Кличко признан лучшим в десятилетии (Видео)

Бой Кличко признан лучшим в десятилетии (Видео)
21:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Авторитетное издание Boxing News назвало лучшим последний бой Владимира Кличко.

Поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа в 2017 году на стадионе Уэмбли в Лондоне за пояса чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе был назван боем десятилетия по версии издания Boxing News.

В четвертом и пятом раунде боксеры по очереди отправили друг друга в нокдаун. Равный бой закончился в 11-м раунде, когда Джошуа дважды отправил украинца в нокдаун и после очередной серии его попаданий рефери остановил бой.

Отметим, что после этого поединка Владимир Кличко завершил карьеру.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Джошуа, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Артист": Милевский развлекает новую девушку (Видео)
02 Промоутер Ломаченко обратился к Дэвису
03 В чемпионате Испании состоялось украинское дерби
04 Фьюри пообещал, что бой с Уайлдером не будет идти все 12 раундов
05 Ливерпуль одолел Вулверхэмптон, подтвердив свои претензии на чемпионство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь