Скачать
Вторник, 31.12.2019
УЕФА рассмотрит "дело Беседина" после 6 января
УЕФА рассмотрит "дело Беседина" после 6 января
Серена Уильямс - лидер в рейтинге лучших спортсменов десятилетия
Серена Уильямс - лидер в рейтинге лучших спортсменов десятилетия
Впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одном матче (Видео)
Впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одном матче (Видео)
"Принять, закрыть рот и играть": Зинченко высказался о VAR
"Принять, закрыть рот и играть": Зинченко высказался о VAR

Дэвис уверен, что Ломаченко бросит ему вызов

Дэвис уверен, что Ломаченко бросит ему вызов
09:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джервонта Дэвис хочет провести бой с Василием Ломаченко.

Чемпион WBA Regular в лёгком весе Джервонта Дэвис уверен, что Василий Ломаченко заинтересован в поединке с ним.

"Нет никаких сомнений, что Ломаченко бросит мне вызов. Я не хочу показаться заносчивым, но думаю, что сейчас многие захотят со мной драться, потому что на этом можно заработать просто кучу денег. Это большой риск, но за него хорошо заплатят.

То же самое касается и Ломаченко, который находится на закате своей карьеры. Он пытается за короткий период принять участие в как можно большем количестве крупных боёв. Каждый идёт своим путём. Мне 25, и моя линия куда длиннее, чем его, но у нас с ним ещё будет своё время", — приводит слова Джервонты Дэвиса BoxingScene.

Промоутер Ломаченко обратился к Дэвису

В последнем поединке Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа, став чемпионом мира по версии WBA Regular в лёгком весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Англии оценили главную силу Зинченко
02 Бой Кличко признан лучшим в десятилетии (Видео)
03 Макгрегор показал свою идеальную форму перед возвращением в октагон (Фото)
04 Селтик вступил в борьбу за форварда, который интересен Динамо
05 Наставник Лестера рассказал о трансферных планах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь