Скачать
Вторник, 31.12.2019
Ибрагимович в Милане: подробности контракта
Ибрагимович в Милане: подробности контракта
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
ФИФА может изменить одно из главных правил в футболе
Впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одном матче (Видео)
Впервые в истории НБА три брата одновременно сыграли в одном матче (Видео)
"Принять, закрыть рот и играть": Зинченко высказался о VAR
"Принять, закрыть рот и играть": Зинченко высказался о VAR

Уоррен готовит для непобедимого Дюбуа интересные варианты

Уоррен готовит для непобедимого Дюбуа интересные варианты
10:46 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Фрэнк Уоррен хочет боя Дюбуа с Джойсом, Чисорой или Уайтом.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен в своей колонке в издании The Daily Star сообщил, что хочет организовать бой за вакантный титул чемпиона Европы в супертяжелом весе между 22-летним Дэниэлом Дюбуа и 34-летним призером Олимпиады-2016 Джо Джойсом в апреле в Лондоне.

Напомним, что Джойс должен был встретиться в бою за вакантный титул чемпиона Европы с немецким боксером Марко Хуком 11 января, но Хук получил травму, и бой был отменен. В случае если поединок Дюбуа и Джойса организовать не удастся, Уоррен готов выставить своего молодого боксера против Дерека Чисоры или Диллиана Уайта.

«Дэниэл Дюбуа показал, какой нокаутирующей мощью он обладает, в прошедшие выходные в бою против японца Киотаро Фуджимото, — написал Уоррен. — И я хочу, чтобы он встретился с Джо Джойсом в бою за титул чемпиона Европы в супертяжелом весе в апреле в Лондоне. Если Джойс не примет этот бой, тогда я надеюсь, кто-нибудь вроде Дерека Чисоры или Диллиана Уайта согласиться выйти против него».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Дэниэл Дюбуа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Англии оценили главную силу Зинченко
02 Бой Кличко признан лучшим в десятилетии (Видео)
03 Макгрегор показал свою идеальную форму перед возвращением в октагон (Фото)
04 Селтик вступил в борьбу за форварда, который интересен Динамо
05 Наставник Лестера рассказал о трансферных планах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь