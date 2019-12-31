Уоррен готовит для непобедимого Дюбуа интересные варианты

Новости спорта:Фрэнк Уоррен хочет боя Дюбуа с Джойсом, Чисорой или Уайтом.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен в своей колонке в издании The Daily Star сообщил, что хочет организовать бой за вакантный титул чемпиона Европы в супертяжелом весе между 22-летним Дэниэлом Дюбуа и 34-летним призером Олимпиады-2016 Джо Джойсом в апреле в Лондоне.

Напомним, что Джойс должен был встретиться в бою за вакантный титул чемпиона Европы с немецким боксером Марко Хуком 11 января, но Хук получил травму, и бой был отменен. В случае если поединок Дюбуа и Джойса организовать не удастся, Уоррен готов выставить своего молодого боксера против Дерека Чисоры или Диллиана Уайта.

«Дэниэл Дюбуа показал, какой нокаутирующей мощью он обладает, в прошедшие выходные в бою против японца Киотаро Фуджимото, — написал Уоррен. — И я хочу, чтобы он встретился с Джо Джойсом в бою за титул чемпиона Европы в супертяжелом весе в апреле в Лондоне. Если Джойс не примет этот бой, тогда я надеюсь, кто-нибудь вроде Дерека Чисоры или Диллиана Уайта согласиться выйти против него».