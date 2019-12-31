Уаллин готов провести титульный бой с Уайтом

Новости спорта:Промоутер шведского боксера Отто Уаллина Дмитрий Салита заявил о желании организовать для своего клиента поединок с британцем Диллианом Уайтом.

Промоутер шведского боксера Отто Уаллина Дмитрий Салита заявил о желании организовать для своего клиента поединок с британцем Диллианом Уайтом.

"Уаллин - один из лучших супертяжей в мире. Он намерен побеждать только лучших в хэвивейте. Цель Отто - завоевать чемпионский титул. Мы готовы организовать бой с Диллианом Уайтом за пояс временного чемпиона мира по версии WBC", - цитирует функционера BoxingScene.

Напомним, что Уаллин в сентябре 2019 года провел бой с экс-чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри, уступив ему лишь решением судей. В свою очередь Уайт в начале декабря победил поляка Мариуша Ваха.

Ранее сообщалось, что Уайт может провести бой с Руисом или Поветкиным.