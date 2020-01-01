"Хочу мира в своей стране": Усик поздравил украинцев с Новым годом

Новости спорта:Александр Усик написал пожелания для своих болельщиков в честь Нового года.

Украинский супертяж Александр Усик написал пожелания для своих болельщиков в честь Нового года, а также подвел итоги 2019-го.

Свое обращение Усик написал на странице в Instagram.

"Каким бы ни был для Вас этот год, он все равно был, и ничего нельзя удалить из прошедшего кинофильма под названием ЖИЗНЬ! Я не смотрю на то, какой год наступит: змеи, лошади, или мышки. Это год жизни Моей и Вашей. И не важно какому животному он принадлежит, он прежде всего для людей, для нас.

Не хочу чтобы он принес богатства и карьерный рост, потому что это не главное. Хочу мира в своей стране. Хочу мира в каждый дом, в каждое сердце.

И чтобы все помнили, что счастье живет рядом с нами, только оно не кричит об этом, а ждет своего часа. Счастье - это когда все родные живы и здоровы, сидят рядом с Вами за праздничным столом.

Хочу чтобы любовь, нежность и доброта пришли и поселились в Вашем доме! И несмотря на то, что ждет Вас в этом году - никогда не сдавайтесь!!! Держитесь друг за друга, потому что если вместе, то теплее… С наступающим Новым годом!", - написал Усик, разместив фото со своей женой Екатериной.