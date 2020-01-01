"Нокаутирую его": Джошуа вызывает Уайлдера на ринг

Новости спорта:Энтони Джошуа отметил, что не позволил бы американцу комфортно себя чувствовать в ринге.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа прокомментировал свой потенциальный поединок против обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера.

Британец уверен, что Уайлдер не смог бы его нокаутировать так, как сделал это с Ортисом.

"Со мной Уайлдер не сделал бы этого в седьмом раунде. Я бы вышел в ринг, чтобы отправить его в нокаут. Это был бы бой супертяжеловеса против супертяжеловеса и чемпиона против чемпиона. Я бы не пытался его перебоксировать за 12 раундов, это был бы серьезный поединок, у Уайлдера есть нокаутирующая мощь. Но в нашем бою я бы позволил ему комфортно чувствовать себя.

Я не боюсь Уайлдера, хотя понимаю, что он представляет опасность. Есть такие удары, которые могут оказать сотрясение или ужалить. Но есть еще одиночные удары, после которых ты уже не можешь подняться. И Уайлдер обладает именно такой мощью. Главное - лишить его этого. Всего лишь нужно изучить, как с этим справиться", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Ранее тренер Джошуа отметил, что его и Тайсона Фьюри сложнее всего победить в супертяжелом весе.