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Среда, 01.01.2020
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Герой-любовник: Усик снялся в новогоднем "Вечернем квартале" (Видео)

Украинский боксер Александр Усик стал одним из приглашенных гостей новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Усик сыграл в номере с Евгением Кошевым и Еленой Кравец. Украинский боксер исполнил роль любовника. По сюжету муж (Евгений Кошевой), вернулся домой, где обнаружил свою жену (Елена Кравец) в постели с Усиком. После этого жена провоцирует мужа разобраться с любовником.
isport.ua
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Бокс, Квартал-95, Евгений Кошевой, Александр Усик, Елена Кравец.
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