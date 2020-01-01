Герой-любовник: Усик снялся в новогоднем "Вечернем квартале" (Видео)

Украинский боксер Александр Усик стал одним из приглашенных гостей новогоднего выпуска "Вечернего квартала". Усик сыграл в номере с Евгением Кошевым и Еленой Кравец. Украинский боксер исполнил роль любовника. По сюжету муж (Евгений Кошевой), вернулся домой, где обнаружил свою жену (Елена Кравец) в постели с Усиком. После этого жена провоцирует мужа разобраться с любовником.