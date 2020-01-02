Майки Гарсия надеется провести бой с Пакьяо

Новости спорта:Майки Гарсия рассказал, что может провести бой против Мэнни Пакьяо.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (39-1, 30 KO) рассказал, что может провести бой против Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) во второй половине 2020 года.

«Сейчас много разговоров о нашем бое с Пакьяо — он выглядит реальным в скором будущем. Но сейчас Мэнни занят в правительстве Филиппин, а мне нужно провести бой-возвращение после поражения от Спенса», — цитирует Гарсию boxingscene.com.

«Не знаю, будет ли он свободен к тому времени, но мы могли бы провести бой с Пакьяо во второй половине 2020 года. Может, он к тому моменту с кем-то встретится, а я-то точно вернусь в ринг. Если и проводить большие бои, то самый большой — против Пакьяо».

В последнем бою Гарсия потерпел первое поражение в карьере, проиграв по очкам Эрролу Спенсу (26-0, 21 KO). Следующим соперником американца будет соотечественник Джесси Варгас (29-2-2, 11 KO).

Пакьяо, в свою очередь, прошлым летом раздельным решением судей победил Кита Турмана (29-1, 22 KO), защитив чемпионский титул по версии WBA в полусреднем весе.