Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор
Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор

Майки Гарсия надеется провести бой с Пакьяо

Майки Гарсия надеется провести бой с Пакьяо
20:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Майки Гарсия рассказал, что может провести бой против Мэнни Пакьяо.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (39-1, 30 KO) рассказал, что может провести бой против Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) во второй половине 2020 года.

«Сейчас много разговоров о нашем бое с Пакьяо — он выглядит реальным в скором будущем. Но сейчас Мэнни занят в правительстве Филиппин, а мне нужно провести бой-возвращение после поражения от Спенса», — цитирует Гарсию boxingscene.com.

«Не знаю, будет ли он свободен к тому времени, но мы могли бы провести бой с Пакьяо во второй половине 2020 года. Может, он к тому моменту с кем-то встретится, а я-то точно вернусь в ринг. Если и проводить большие бои, то самый большой — против Пакьяо».

В последнем бою Гарсия потерпел первое поражение в карьере, проиграв по очкам Эрролу Спенсу (26-0, 21 KO). Следующим соперником американца будет соотечественник Джесси Варгас (29-2-2, 11 KO).

Пакьяо, в свою очередь, прошлым летом раздельным решением судей победил Кита Турмана (29-1, 22 KO), защитив чемпионский титул по версии WBA в полусреднем весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Майки Гарсия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звездный легионер не вернется в Динамо после отпуска
02 Арсенал сумел обыграть Манчестер Юнайтед (Видео)
03 Потенциальный форвард Динамо: Хочу поиграть в АПЛ
04 Моуриньо оконфузился во время матча АПЛ (Фото)
05 Моуриньо начал 2020 год с сенсационного поражения (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь