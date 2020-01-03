Бой Бетербиева в Китае под угрозой срыва

Новости спорта:Бетербиев в статусе чемпиона IBF и WBC в полутяжелом весе 2020 год должен начать обязательной защитой пояса IBF против китайца Мэн Фаньлуна.

Бетербиев в статусе чемпиона IBF и WBC в полутяжелом весе 2020 год должен начать обязательной защитой пояса IBF против китайца Мэн Фаньлуна (16-0, 10 КО).

Промоутерские торги по бою Бетербиев – Фаньлун выиграла китайская компания Longjoy Sports, перебившая ставку Top Rank (1,9 млн долларов против 1,3).

Как утверждает BoxingScene, Бетербиев не хочет ехать в Китай по причине ущемления религиозных и гражданских прав мусульман-уйгуров.

Артур Бетербиев стал объединенным чемпионом в полутяжелом весе после досрочной победы над украинцем Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО).