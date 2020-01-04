Скачать
Суббота, 04.01.2020
По стопам Нойера: вратарь Шальке Нюбель перейдет в Баварию
По стопам Нойера: вратарь Шальке Нюбель перейдет в Баварию
Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec
Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec
Нападающий Динамо занял пятое место в рейтинге лучших футболистов Словении
Нападающий Динамо занял пятое место в рейтинге лучших футболистов Словении
Валенсия минимально переиграла Эйбар
Валенсия минимально переиграла Эйбар

Непобедимый хорватский боксер хочет боя с Поветкиным

Непобедимый хорватский боксер хочет боя с Поветкиным
19:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Филип Хргович хочет провести большой бой.

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2016, чемпион Европы 2015 года, проспект супертяжёлого веса Филип Хргович заявил, что в скором времени хотел бы провести поединок с экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным.

"Хотелось бы встретиться с Дереком Чисорой или Александром Поветкиным. С кем-то с большим именем, у кого есть большие победы и успех в бою с которым сделает меня известным. Видел предыдущий бой Поветкина. Думаю, он должен был одержать победу в поединке с Хантером. Полагаю, он взял семь раундов. Как бы то ни было, была хорошая схватка", — приводит слова Хрговича BoxingScene.

Последний поединок Хргович провёл на одном вечере бокса с Поветкиным. Тогда он победил экс-претендента на титул Эрика Молину

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Филип Хргович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый форвард Динамо: "Я похож на Ибрагомовича"
02 Петряк может стать участником громкого трансферного обмена
03 Владимир Кличко будет иметь большое влияние на бокс в ближайшие годы
04 Ястремская и Свитолина узнали соперниц на турнире в Брисбене
05 Экс-игрок сборной Украины покинул сербский клуб
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь