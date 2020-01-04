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Варгас: Я быстрее Майки Гарсии

Варгас: Я быстрее Майки Гарсии
22:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Джесси Варгас поделился ожиданиями от поединка с бывшим чемпионом мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсией.

Варгас убеждён, что его скорость и техника станут ключевым фактором в этом противостоянии.

"Моя техника и скорость будут ключевым фактором и в этом будет моё преимущество. Чувствую, что я быстрее Гарсии. Я должен использовать это преимущество. Также мне необходимо использовать превосходство в габаритах. Мне нужно придерживаться своего плана и не обращать внимание на то, как с Гарсией дрались другие. Я намерен воспользоваться его ошибками.

Победа откроет передо мной многие двери. После встречи с Майки я намерен побороться за титул", — приводит слова Варгаса BoxingScene.Встреча Джесси Варгаса и Майки Гарсия состоится 29 февраля во Фриско (штат Техас, США).

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Бокс, Джесси Варгас, Новости бокса, Майки Гарсия.
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