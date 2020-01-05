Бой Джошуа-Руис 2 не побил рекорд поединка Кличко в Британии

Новости спорта:British Broadcasters’ Audience Research Board скорректировала цифры продажи PPV боя.

Платная трансляция (PPV) второго поединка между Энтони Джошуа и Энди Руисом 7 декабря из Саудовской Аравии не сумела побить рекорд продаж PPV в Великобритании, несмотря на надежды промоутера этого вечера бокса Эдди Хирна.

В пятницу было официально объявлено, что продажи PPV боя, в котором Энтони Джошуа вернул себе три чемпионских пояса в супертяжелом весе, составили 1,54 млн подписчиков, и установили новый рекорд продаж в Великобритании, превзойдя продажи PPV боя Джошуа-Кличко в 2017 году всего на 8 тысяч подписок.

Однако почти сразу же британская организация BARB (British Broadcasters’ Audience Research Board), занимающаяся исследованием рынка телетрансляций, скорректировала эти цифры следующим образом. Прямую трансляцию из Саудовской Аравии купило только 1,28 млн подписчиков, а остальные 256 тысяч покупок были сделаны в течение недели после боя. И в итоге по количеству продаж PPV непосредственно в день боя Джошуа-Руис II занял только третье место, уступив бою Джошуа-Кличко (1,53 млн) и бою 2018 года Джошуа-Паркер (1,45 млн).

Если учитывать покупки PPV, совершенные после даты боя, поединок Джошуа-Руис II в итоге собрал 1,575 млн PPV, но и здесь он уступил бою Джошуа-Кличко, который собрал 1,581 млн PPV с учетом покупок, совершенных в течение недели после боя.