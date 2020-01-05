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Известный американский боксер считает, что Усик отберет титулы у Джошуа

Известный американский боксер считает, что Усик отберет титулы у Джошуа
10:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тимоти Брэдли считает, что Александр Усик в 2020 году отберет у Энтони Джошуа чемпионские пояса.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли убеждён, что Энтони Джошуа, недавно отвоевавший титулы чемпиона мира в супертяжёлом весе, не сумеет их удержать. По мнению Тимоти, в скором времени обидчиком британца станет Александр Усик.

"Думаю, в 2020 году Джошуа утратит титулы. Он уступит их Александру Усику. Энтони победит Кубрата Пулева, но потом Усик перебоксирует Джошуа. Энтони упустит титулы", — приводит слова Брэдли Boxingnews24.

Напомним, Джошуа вернул звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO 7 декабря минувшего года, когда в реванше единогласным решением судей победил Энди Руиса. Усик в минувшем бою только дебютировал в супертяжёлом весе. Ожидается, что весной украинец встретится с экс-претендентом на титул Дереком Чисорой.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Тимоти Брэдли, Александр Усик.
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