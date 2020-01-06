"Я снесу Ломаченко": Лопес вновь заговорил о бое с украинцем

Новости спорта:Теофимо Лопес снова прокомментировал будущий поединок против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес снова прокомментировал будущий поединок против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

Лопес уверен в своей досрочной победе над украинцем.

"Что я делаю лучше? Я более зрелищный боец, но это не все. Еще я знаю, что на ринге могу изучить Ломаченко так же, как и он меня. Но я не позволю решать судьбу боя судьям. Я выгляжу не лучшим образом, когда так делаю. Я снесу своего соперника в ринге", - цитирует Лопеса boxingnews24.com.

Ранее Теофимо Лопес назвал возможное место проведения боя против Ломаченко.

Промоутер Ломаченко отметил, что поединок против Лопеса будет сложным для украинца.