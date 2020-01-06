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"Заставлю плакать": Кроуфорд обратился к Спенсу

"Заставлю плакать": Кроуфорд обратился к Спенсу
12:17 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Теренс Кроуфорд призвал обладателя титулов WBC и IBF Эррола Спенса выйти с ним в ринг.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) призвал обладателя титулов WBC и IBF Эррола Спенса (26-0-0, 21 KO) выйти с ним в ринг.

При этом Кроуфорд раскритиковал болельщиков, которые считают, что единственная причина, по которой Спенс не может сразиться с ним, заключается в том, что они работают с разными промоутерскими компаниями. Об этом Кроуфорд написал на своей странице в Twitter.

«Продолжайте защищать его, но я говорю вам, что однажды нокаутирую Спенса. Я хочу, чтобы вы все сохранили эту энергию, поскольку он будет плакать в своей машине. Спенс не создан для этого дерьма, с которым справляюсь я. Просто смотрите за тем, что я покажу всему миру.

И прекратите использовать промоутеров, менеджеров и советников, чтобы придумывать эти гребаные оправдания. Они работают на нас, тупые кретины. Если ты действительно хочешь драться, то говоришь им, что желаешь сразиться с конкретным соперником и тебя ничто не волнует. Эррол, ты же говорил, что сам себе босс. Покажи это».

Напомним, раннее Атлас объяснил, за счет чего Ломаченко победил Линареса.

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Бокс, WBC, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
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