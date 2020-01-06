Сын Костю Цзю поделился планами на этот год

Новости спорта:Тим Цзю имеет очень амбициозные планы на этот год.

Проспект среднего веса Тим Цзю заявил, что он хочет завоевать титул чемпиона мира в 2020 году. По словам Цзю, он хотел бы привезти титульный бой на свою вторую родину — в Австралию.

«В 2020 году я хочу мировой титул. Я хочу занять самую высокую ступень. У меня отличный промоутер, у нас есть даты боёв. Речь о восхождении на гору.

Чемпион мира — вот кем я хочу стать. У меня есть правильные люди позади меня, я уверен в своих силах и я знаю, в каком направлении мне двигаться. Я хотел бы устроить титульный бой за звание чемпиона мира в Австралии», — приводит слова Тима Цзю BoxingScene.

Тим Цзю 6 декабря одержал 15-ю победу на профессиональном ринге, победив Джека Брюбэйкера нокаутом в четвёртом раунде.