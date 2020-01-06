Гарсия предложил Ломаченко бой, но при одном условии

Новости спорта:Майки Гарсия хочет, чтобы Ломаченко поднялся в весовой категории.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия прокомментировал возможность боя против чемпиона мира по трем версиям в легком весе Василия Ломаченко.

«Я действительно хотел бы встретиться с Пакьяо. Если я подерусь с ним, то это будет в полусреднем весе.

Если нет, то я вернусь в первый полусредний вес и смотрю на варианты там.

Соперником может быть и Ломаченко, если он поднимется в весе. Если Лома готов немного подняться, а я спущусь в 63,5 кг — у нас будет великолепный поединок», – сказал Гарсия.