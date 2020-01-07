Гарсия рассказал, на каких условиях готов драться с Ломаченко

Новости спорта:Майки Гарсия снова вспомнил о Василии Ломаченко.

Гарсия 2020 год начнет боем с Джесси Варгасом (29-2-2, 11 КО). О своих дальнейших планах американец рассказал в телешоу «Now or never».

"Я бы действительно хотел бы встретиться с Мэнни Пакьяо. Если я подерусь с ним, то это будет в полусреднем весе. Если нет — я возвращаюсь в 63,5 кг и смотрю на варианты там.

Ломаченко? Может быть Ломаченко, если он поднимется в весе. Если Лома готов немного подняться, а я спущусь в 63,5 кг — то у нас будет великолепный поединок", - сказал Гарсия.

В ближайшие планы Ломаченко Майки Гарсия не входит. Василий в апреле-мае этого года в бою с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) поспорит за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.