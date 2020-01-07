Промоутер Фьюри: Тайсон будет лучше Уайлдера по всем параметрам

Новости спорта:Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен уверен в успехе своего клиента.

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от предстоящего реванша своего подопечного против обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера.

Первый бой этих боксеров завершился вничью, но Уоррен считает, что в реванше Фьюри нокаутирует "Бронзового бомбардировщика".

"Деонтей делает то, что он делает. Он опасный боксер. Уайлдер может проигрывать в течение всего боя, а потом нокаутировать тебя в последнем раунде. Такой уж он есть. Уайлдер - феноменальный панчер. Он один из самых опасных представителей хэвивейта за последние 30 лет.

В реванше Фьюри следует делать то, что он делал в первом поединке. Он будет стройнее и лучше, поэтому я верю, что он победит досрочно. Я предсказываю, что Фьюри остановит Уайлдера. Думаю, что Тайсон будет лучше Уайлдера по всем параметрам", - приводит слова Уоррена BoxingNews24.

Напомним, что реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в США. На кону будет стоять титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что британец записал обращение к чемпиону после его отказа участвовать в медиа-мероприятиях.