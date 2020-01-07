Скачать
Вторник, 07.01.2020
Биатлон: Пидгрушная победила на Кубке Австрии
Пидгрушная победила на Кубке Австрии
Чемпионский отдых: Шевченко встретил Джошуа на пляжах Барбадоса (Фото)
Чемпионский отдых: Шевченко встретил Джошуа на пляжах Барбадоса (Фото)
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
Почему матчи Кубка Англии начинаются с минутной задержкой
Канада обыграла Россию в финале МЧМ-2020
Канада обыграла Россию в финале МЧМ-2020

Промоутер Фьюри: Тайсон будет лучше Уайлдера по всем параметрам

Промоутер Фьюри: Тайсон будет лучше Уайлдера по всем параметрам
15:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен уверен в успехе своего клиента.

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от предстоящего реванша своего подопечного против обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера.

Первый бой этих боксеров завершился вничью, но Уоррен считает, что в реванше Фьюри нокаутирует "Бронзового бомбардировщика".

"Деонтей делает то, что он делает. Он опасный боксер. Уайлдер может проигрывать в течение всего боя, а потом нокаутировать тебя в последнем раунде. Такой уж он есть. Уайлдер - феноменальный панчер. Он один из самых опасных представителей хэвивейта за последние 30 лет.

В реванше Фьюри следует делать то, что он делал в первом поединке. Он будет стройнее и лучше, поэтому я верю, что он победит досрочно. Я предсказываю, что Фьюри остановит Уайлдера. Думаю, что Тайсон будет лучше Уайлдера по всем параметрам", - приводит слова Уоррена BoxingNews24.

Промоутер Фьюри заявил, что будет и третий бой с Уайлдером

Напомним, что реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля в США. На кону будет стоять титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что британец записал обращение к чемпиону после его отказа участвовать в медиа-мероприятиях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гарсия предложил Ломаченко бой, но при одном условии
02 Гвардиола назвал клубы, которые никогда не будет тренировать
03 Названа новая дата потенциального боя Усика и Чисоры
04 Тренер Мариуполя о футболисте: "Он - космонавт"
05 Ибрагимович рассказал, чего хотел добиться в первом матче за Милан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь