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Спенс и Кроуфорд устроили перепалку в соцсетях и договорились о бое

Спенс и Кроуфорд устроили перепалку в соцсетях и договорились о бое
22:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:После обмена "любезностями" боксеры созвонились по телефону.

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс и чемпион WBO в этой весовой категории Теренс Кроуфорд лично договорились о проведении объединительного боя в ходе общения в соцсетях и по телефону.

Все началось с твита Эррола Спенса: "Вы все, если хотите, можете верить в различное собачье дерьмо, но я никого не избегаю".

На него ответила сестра Теренса Кроуфорда, Латиша Кроуфорд: "Тогда сделай бой".

Эррол Спенс не оставил без ответа: "Это двусторонний процесс, миссис".

После этого включился Теренс, который написал несколько сообщений, обвинив конкурента по дивизиону в том, что тот избегает боя с ним. По словам Теренса, Спенс прячется за спиной промоутера, в то время как он сам готов в любой момент согласиться на бой.

Спенс не мог оставить такие резкие слова в свой адрес без внимания. Он напомнил Кроуфорду, что тот и сам зависит от своего промоутера Боба Арума.

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"Звучит убедительно. Но я слышу от тебя это дерьмо только в социальных сетях. Не веди себя как босс, типа он не занимается твоими дерьмовыми делами. Твой решала Боб рассказал нам, чего стоит организовать этот бой", - написал Эррол Спенс.

"Что ты имеешь в виду? Я тебе говорил это в лицо. Ты же нес чушь о том, что я единственный на неправильной промоутерской стороне улицы. Ты мог бы сказать: “Давай драться”, но ты избегаешь меня. Когда вернешься и будешь готов – я буду в твоей голове" – парировал Кроуфорд.

"Бой не организуется здесь", - написал в ответ Спенс.

Теренс Кроуфорд согласился и перевел общение из виртуального в реальное "Ты прав. Я сейчас тебе позвоню. Возьми трубку".

Похоже, в ходе телефонного разговора боксеры пришли к принципиальному соглашению о том, что должны провести объединительный бой.

"Эррол Спенс — отличный парень, и мы оба согласны с тем, что бой должен состояться", — написал Кроуфорд после разговора.

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Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд, Эррос Спенс.
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