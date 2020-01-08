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Суд по Ковалеву перенесли на апрель

Суд по Ковалеву перенесли на апрель
17:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Суд над Сергеем Ковалёвым, которого обвиняют в избиении женщины, опять перенесли.

Бывший трёхкратный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв по-прежнему находится под следствием за инцидент, произошедший летом 2018 года в штате Калифорния, США. Ожидалось, что он предстанет перед судом 25 ноября 2019 года, потом дату слушания перенесли на 6 января 2020 года, а теперь стало известно, что суд состоится 8 апреля, сообщает ESPN.

Также выяснилось, что Ковалёв решил отказаться от услуг адвоката Дмитрия Горина. Теперь его представляет Кит Бруно.

Напомним, некая Джейми Фронтц обвинила россиянина в нападении и нанесении телесных повреждений. По её словам, Ковалёв пытался ухаживать за ней на одной из вечеринок. Девушка отказала боксёру, тогда тот, не желая принимать отрицательный ответ, пошёл за ней и, по утверждению Фронтц, избил её. В частности, истец заявила о переломе носа, сотрясении мозга и смещении позвоночного диска.

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Фронтц требует от Ковалёва компенсации в размере $ 8 млн. Сергей вины не признаёт. Отметим, что, невзирая на уголовное дело, россиянин не ограничен в передвижении, в том числе на территории США. В случае обвинительного приговора боксёру грозит четыре года тюремного заключения.

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