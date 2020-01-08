Усик: Я просто буду готовиться к бою с Джошуа

Новости спорта:Александр отметил, что уже анализирует поединки британского чемпиона.

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своей подготовке к возможному бою с обладателем титулов IBO, IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Поединок с Джошуа? Я просто буду готовиться к нему. Буду очень упорно готовиться, изучать его. Хотя я уже сейчас это делаю, я просматриваю его поединки, что-то записываю в свой блокнот. Мы часто общаемся с тренером на эту тему", - заявил Усик.

Напомним, что в октябре 2019-го года украинец дебютировал в хэвивейте победой на Чаззом Уизерспуном.