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Усик: Я просто буду готовиться к бою с Джошуа

Усик: Я просто буду готовиться к бою с Джошуа
21:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр отметил, что уже анализирует поединки британского чемпиона.

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своей подготовке к возможному бою с обладателем титулов IBO, IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

"Поединок с Джошуа? Я просто буду готовиться к нему. Буду очень упорно готовиться, изучать его. Хотя я уже сейчас это делаю, я просматриваю его поединки, что-то записываю в свой блокнот. Мы часто общаемся с тренером на эту тему", - заявил Усик.

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Напомним, что в октябре 2019-го года украинец дебютировал в хэвивейте победой на Чаззом Уизерспуном.

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