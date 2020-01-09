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Диллиан Уайт назвал предварительную дату боя с Поветкиным

Диллиан Уайт назвал предварительную дату боя с Поветкиным
10:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Диллиан Уайт прокомментировал возможную организацию поединка с россиянином Александром Поветкиным.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт прокомментировал возможную организацию поединка с россиянином Александром Поветкиным. Временный чемпион мира по версии WBC заявил, что этот бой может состояться уже в апреле этого года.

"Хирн говорил о 18-е апреля, так что я думаю, именно на эту дату нужно ориентироваться. Возможно, бой пройдет в Лондоне или Манчестере. Было бы неплохо подраться в другой части страны. Manchester Arena стало бы для этого подходящим местом для этого события.

Если Поветкин хочет боя со мной, то он может его получить. Если поединок состоится, то это будет война, потому что мы с ним оба идем вперед на своих соперников. У нас с ним определенно будет рубка.

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Поветкин не из тех, кто будет бегать по рингу. Я такой же, так что давайте устроим это. Давайте выясним, кто из нас двоих обладает лучшим левым хуком" - приводит слова Уайта Sky Sports.

Ранее сообщалось, что промоутер Эдди Хирн, помимо Поветкина хочет организовать бой Уайту против Энди Руиса.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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