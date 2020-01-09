В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу

Новости спорта:В рамках боксерского вечера в Киеве 8 февраля состоится уникальный турнир "Ты - чемпион".

Об этом сообщает официальный сайт братьев Кличко. Главным событием вечера в КВЦ "Парковый" будет поединок чемпиона мира по версии WBA в найлегчайшем весе Артема Далакяна (19-0, 14 КО) против венесуэльца Хосбера Переса (16-2, 14 КО).

Турнир "Ты - чемпион" в полусреднем весе (67,7 кг) состоится в андеркарте этого события. Восемь боксеров проведут поединки по три раунда в четвертьфиналах, полуфиналах и финале - это первый в истории Украины турнир в таком формате.

Подобные соревнования по олимпийской системе популярны в США и Великобритании, так как позволяют быстрее раскрывать будущих звезд бокса.

Расписание боев

Вадим Титаренко (Харьков) - Руслан Белинский (Беляевка)

Никита Рыбка (Харьков) - Игорь Садовник (Одесса)

Родион Гузько (Каменское) - Сергей Сорока (Краснокутск)

Артем Корниенко (Миргород) - Артем Судоплатов (Павлоград)