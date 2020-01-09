"Это будет рубилово": Британский супертяж хочет сразиться с Поветкиным

Новости спорта:Диллиан Уайт хочет провести бой с Александром Поветкиным.

Популярный британский супертяжеловес Диллиан Уайт приветствует возможность поединка с экс-чемпионом WBA Александром Поветкиным, о которой упоминал в недавних интервью промоутер Эдди Хирн.

"Если Поветкин захочет, этот бой состоится, — заявил Уайт в интервью Sky Sports. — Это будет рубилово, потому что ни он, ни я не относимся к числу боксеров, любящих двигаться. Он идет вперед, я иду вперед. Это будет драка. Поветкин всегда выходит, чтобы драться, а не играть, и я такой же. Так что давайте организуем этот бой и выясним, у кого лучше хук слева".

По словам Уайта он планирует точно определиться со своими планами в ближайшие несколько дней в ходе встречи с Эдди Хирном. "Нам надо знать дату, время и все такое прочее, так что я должен поговорить с ним, чтобы понять планы, — сказал Уайт. — Встретимся, поговорим, затем примем решение. Я не собираюсь еще 800 дней ждать боя с Уайлдером, чего ради?"