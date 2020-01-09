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Арум: Пакьяо и Мейвезера нельзя даже ставить в один ряд

Арум: Пакьяо и Мейвезера нельзя даже ставить в один ряд
18:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Боб Арум назвал Мэнни Пакьяо бойцом десятилетия.

Известный промоутер Боб Арум уверен, что Мэнни Пакьяо - единственный, кого однозначно можно назвать боксером десятилетия.

Кроме того, промоутер отметил, что Пакьяо нельзя даже в одну строчку ставить с Флойдом Мейвезером.

Отметим, что в 2015 году Мейвезер заявил о завершении карьеры, вернувшись через два года для проведения боя против бойца ММА Конора Макгрегора.

Пакьяо же продолжает боксировать в свои 40 лет.

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ия? Я скажу, что это Мэнни Пакьяо... из-за того объема работы, который он сделал в прошлом десятилетии, регулярно выходя в ринг и боксируя со всеми теми бойцами. Он был тем парнем, который в годы, когда Мейвезер был в отставке или просто не дрался, единолично двигал этот спорт вперед. Я считаю, что их даже нельзя ставить в один ряд. Никто не может сравниться с Мэнни в категории "Боец десятилетия", - сказал Арум в интервью The Manila Times.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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