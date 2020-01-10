"Интерес есть": Поветкин намерен провести бой с Уайтом

Новости спорта:Александр Поветкин заинтересован в поединке против Диллиана Уайта.

В промоутерской компании World of Boxing заявили, что российский супертяж Александр Поветкин заинтересован в поединке против Диллиана Уайта.

"Поветкин был заинтересован в бою с Уайтом еще до того, как он стал претендентом на бой с Энтони Джошуа. Мы еще не начинали вести переговоры, но слышали, что интерес есть", - заявили в World of Boxing в комментарии Sky Sports.

Ранее сам Уайт назвал подходящую дату поединка с Поветкиным. Кроме того, идея такого боя понравилась и промоутеру Уайта Эдди Хирну.

Напомним, что Поветкин провел свой последний поединок в декабре в андеркарте реванша Эдди руис - Энтони Джошуа, где встречался с Майклом Хантером. Поединок завершился вничью.