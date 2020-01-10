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"Интерес есть": Поветкин намерен провести бой с Уайтом

"Интерес есть": Поветкин намерен провести бой с Уайтом
09:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Поветкин заинтересован в поединке против Диллиана Уайта.

В промоутерской компании World of Boxing заявили, что российский супертяж Александр Поветкин заинтересован в поединке против Диллиана Уайта.

"Поветкин был заинтересован в бою с Уайтом еще до того, как он стал претендентом на бой с Энтони Джошуа. Мы еще не начинали вести переговоры, но слышали, что интерес есть", - заявили в World of Boxing в комментарии Sky Sports.

Ранее сам Уайт назвал подходящую дату поединка с Поветкиным. Кроме того, идея такого боя понравилась и промоутеру Уайта Эдди Хирну.

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Напомним, что Поветкин провел свой последний поединок в декабре в андеркарте реванша Эдди руис - Энтони Джошуа, где встречался с Майклом Хантером. Поединок завершился вничью.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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