Скачать
Пятница, 10.01.2020
Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
Будущий чемпион: Усик провел тренировку с сыном (Видео)
Будущий чемпион: Усик провел тренировку с сыном (Видео)
Суперлига: Химик и Днепр добыли победы
Суперлига: Химик и Днепр добыли победы
Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео)
Ломаченко оскандалился, опубликовав видео с российским спецназом (Видео)

Паркер рассказал о своих планах, упомянув Усика

Паркер рассказал о своих планах, упомянув Усика
10:15 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Джозеф Паркер прокомментировал свой потенциальный бой против Александра Усика.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер прокомментировал свой потенциальный бой против Александра Усика.

Новозеландец уверен, что смог бы победить украинца.

"Этот бой - большая возможность для меня. Усик - отличный боксер с прекрасной работой ног. Я бы очень хотел оспорить с ним титул WBO, я бы ухватился за этот бой обеими руками и выжал бы из себя все, что можно. Я верю, что смогу победить", - цитирует Паркера Boxingnews24.

Будущий чемпион: Усик провел тренировку с сыном (Видео)

Ранее сообщалось, что Паркер решил не ждать боя с Усиком и запланировал поединок на конец февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Джозеф Паркер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отмененные VAR голы, пенальти: Атлетико выбил Барселону из Суперкубка Испании
02 Известный футболист обвиняется в изнасиловании
03 "Мы доминировали": Вальверде назвал причины поражения Барселоны в Суперкубке
04 Зинченко возглавил список самых дорогих украинских футболистов
05 Динамо интересуется бывшим вингером Зари
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь