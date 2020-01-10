Паркер рассказал о своих планах, упомянув Усика

Новости спорта:Джозеф Паркер прокомментировал свой потенциальный бой против Александра Усика.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер прокомментировал свой потенциальный бой против Александра Усика.

Новозеландец уверен, что смог бы победить украинца.

"Этот бой - большая возможность для меня. Усик - отличный боксер с прекрасной работой ног. Я бы очень хотел оспорить с ним титул WBO, я бы ухватился за этот бой обеими руками и выжал бы из себя все, что можно. Я верю, что смогу победить", - цитирует Паркера Boxingnews24.

Ранее сообщалось, что Паркер решил не ждать боя с Усиком и запланировал поединок на конец февраля.