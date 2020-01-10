"Не плачь" Усик потроллил Тайсона Фьюри (Фото)

Новости спорта:Александр Усик отреагировал на критику Тайсона Фьюри.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри ранее раскритиковал WBO за решение подвинуть его с первой строчки рейтинга, а его место отдать Александру Усику. Британец назвал Усика бомжом, который не достоин первого места рейтинга.

На критику Фьюри с юмором отреагировал Александр Усик. Боксер подразнил своего коллегу, опубликовав сториз в Instagram совместную фотографию и написав" "Тайсон, не плачь".

Украинец также написала на фото, что он теперь номер 1 в рейтинге Всемирной боксерской организации.

Ранее Усик назвал Фьюри самым сложным соперником в супертяжелом весе.