Ломаченко показал движение Майкла Джексона (Видео)

В ролике можно посмотреть, как боксёр, следующим соперником которого, как предполагается, станет Теофимо Лопес, разминает руки, а в конце исполняет известное движение певца Майкла Джексона, схватив себя между ног.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в "инстаграме" lomus_official.
Пользователи оценили новый навык Ломаченко.
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"Вася это движение готовит как раз, когда Лопесу сделает табуретку. Будет вишенка на тортике", — написал один.
"В нужный момент просто ножку вставил", — сказал другой.
"Последнее – самое важное движение в тренировке", — добавил третий.
Напомним, ранее Ломаченко выложил видео с русскими солдатами, за что его раскритиковали украинские пользователи.