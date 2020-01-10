Ломаченко показал движение Майкла Джексона (Видео)

Новости спорта:В "Инстаграме" появилось видео, снятое во время тренировки украинского чемпиона Василия Ломаченко.

В ролике можно посмотреть, как боксёр, следующим соперником которого, как предполагается, станет Теофимо Лопес, разминает руки, а в конце исполняет известное движение певца Майкла Джексона, схватив себя между ног.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в "инстаграме" lomus_official.

Пользователи оценили новый навык Ломаченко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Тренировка , упражнение номер 1#fun#loma#lomachenko#lomus#lomusofficial #usyk#kiev#odessa#лома#ломаченко#усик Публикация от LomUs™️ (@lomus_official) 9 Янв 2020 в 1:03 PST

"Вася это движение готовит как раз, когда Лопесу сделает табуретку. Будет вишенка на тортике", — написал один.

"В нужный момент просто ножку вставил", — сказал другой.

"Последнее – самое важное движение в тренировке", — добавил третий.

Напомним, ранее Ломаченко выложил видео с русскими солдатами, за что его раскритиковали украинские пользователи.