Участницы чемпионских боев в Атлантик-Сити успешно прошли взвешивание (Видео)

Новости спорта:Все участницы и участники пятничного вечера бокса в американском Атлантик-Сити успешно прошли официальную процедуру взвешивания.

Абсолютная чемпионка мира в среднем весе Кларисса Шилдс, спустившаяся на категорию ниже для боя за вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе, показала на весах 153,5 фунта (69,6 кг), ее соперница Ивана Хабазин оказалась на фунт легче — 152,5 (69,2 кг).

Чемпионка WBA во втором среднем весе Алиша Наполеон оказалась на целых 4 фунта легче лимита весовой категории — 164 фунта (74,4 кг). Вес ее соперницы, чемпионки WBO Элин Седеррос составил 166,5 фунта (75,5 кг).

Бахтияр Эюбов показал на весах 146,25 фунта (66,3 кг), его соперник, не имеющий поражений американец Джейрон Эннис — 145,75 фунта (66,1 кг).

В рамках этого шоу на ринг также выйдут супертяжеловес Апти Давтаев, соперником которого станет Кит Барр, и боксер первого тяжелого веса Алексей Зубов, которому будет противостоять Эрик Абрахам.