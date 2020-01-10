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Девять украинцев вошли в топ-1000 боксеров всех времен

Девять украинцев вошли в топ-1000 боксеров всех времен
15:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Сайт World Boxing News опубликовал противоречивый рейтинг лучших боксеров в истории.

Сайт World Boxing News решил определить 1000 лучших боксеров всех времен и составил довольно противоречивый рейтинг, основываясь на расчетах Boxrec.

В лучшую 1000 боксеров попало девять украинцев, но при этом в рейтинге присутствуют Сергей Деревянченко и Вячеслав Глазков, которые были лишь претендентами на чемпионский пояс, тогда как для чемпионов мира Андрея Котельника, Юрия Нужненко, Вячеслава Сенченко, Александра Гвоздика и Артема Далакяна места в рейтинге не нашлось.

Вашему вниманию топ-10 рейтинга, а также места украинцев в нем.

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1. Флойд Мэйвезер

2. Мэнни Пакьяо

3. Карлос Монзон

4. Шугар Рэй Робинсон

5. Мухаммед Али

6. Джо Луис

7. Бернард Хопкинс

8. Арчи Мур

9. Оскар Де Ла Хойя

10. Хулио Сезар Чавес

…37 Владимир Кличко

…100 Александр Усик

…113 Василий Ломаченко

…139 Виталий Кличко

…354 Виктор Постол

…379 Луис Малыш Каплан

…808 Сергей Деревянченко

…933 Вячеслав Глазков

…960 Владимир Сидоренко

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