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Бриедис - Дортикос: когда разыграют оставленные Усиком пояса

Бриедис - Дортикос: когда разыграют оставленные Усиком пояса
15:35 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:На кону боя Майрис Бриедис - Юниер Дортикос будут стоять два чемпионских пояса.

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии анонсировали финальный поединок турнира в тяжелом весе.

В решающем бою встретятся Майрис Бриедис и Юниер Дортикос. Бой состоится 21 марта в Риге (Латвия).

Кроме титула IBF Дортикоса на кону будет также пояс The Ring, который оставил Александр Усик, перейдя в супертяжелый вес.

Отметим, что Бриедис в июне провел скандальный поединок в рамках турнира, завершив досрочно поединок против Кшиштофа Гловацки, отобрав у него титул WBO. Команда поляка подала протест в организацию, которая, в свою очередь, обязала провести реванш. Бриедис отказался от повторного боя и автоматически лишился титула.

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Дортикос, в свою очередь, нокаутировал Эндрю Табити, завоевав титул IBF.

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Бокс, Новости бокса, Юниер Дортикос, Майрис Бриеди, Майрис Бриедис - Юниер Дортикос.
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