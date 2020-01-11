Кларисса Шилдс побила рекорд Ломаченко (Видео)

Новости спорта:Кларисса Шилдс победила Ивану Хабазин единогласным решением судей.

Двукратная олимпийская чемпионка Кларисса Шилдс в рамках недавно завершившегося в Атлантик-Сити вечера профессионального бокса одержала уверенную победу над Иваной Хабазин и завоевала вакантные пояса WBC и WBO в первом среднем весе.

Счет судейских записок по итогам десяти раундов составил 100-89, 100-90 и 99-89 в пользу Шилдс.

Таким образом Шилдс в своем десятом профессиональном поединке стала чемпионкой мира в трех весовых категориях, побив рекорд Василия Ломаченко, которому для этого понадобилось 12 боев.

Ранее Ломаченко показал движение Майкла Джексона.