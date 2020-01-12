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Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко

Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко
07:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Промоутер Оскар Де Ла Хойя отметил уровень подготовки украинца и американца.

Известный промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался по поводу боя между обладателем титулов WBA Super, WBC, WBO в легком весе Василием Ломаченко и чемпионом IBF Теофимо Лопесом.

"Лопес? Он мне нравится. Думаю, что он - глоток свежего воздуха для легкого веса. Он много болтает, но при этом делает это в необычном стиле. Этому дивизиону нужны бои по типу хороший - плохой парень. Вот возьмем Райана Гарсию. Он - отличный боксер, хороший парень. Лопес же выполняет роль плохиша.

У Лопеса есть все шансы в бою с Ломаченко. Думаю, Василий - потрясающий боксер. Но Хорхе Линарес, например, показал его некоторые слабые стороны. Этого достаточно для того, чтобы соперники выходили в ринг с Ломаченко более уверенными. У Лопеса есть уверенность в своей победе. Знаете что? Он действительно может победить", - приводит слова Де Ла Хойи FightHype.

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Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что поединок Ломаченко и Лопеса может состояться в мае 2020 года в США или на Ближнем Востоке.

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Бокс, Оскар Де Ла Хойя, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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