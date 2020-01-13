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Соперник Редкача: Я уже сейчас считаю себя бойцом Зала славы

Соперник Редкача: Я уже сейчас считаю себя бойцом Зала славы
13:17 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Дэнни Гарсия высказался о том, что достоин быть членом Международного Зала боксерской славы.

Экс-чемпион мира Дэнни Гарсия высказался о том, что достоин быть членом Международного Зала боксерской славы.

Боксер считает, что он достиг всего необходимого.

"Я считаю, что уже сейчас являюсь бойцом Зала славы бокса. Посмотрите на мои достижения в прошлом десятилетии. Я участвовал в чемпионских боях с 2012 года и боксировал с 13 бывшими чемпионами мира. Я стал обладателем трех титулов в двух разных дивизионах. Что еще можно требовать от боксера?" - цитирует Гарсию BoxingScene.

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Отметим, что следующим соперником Гарсии станет украинец Иван Редкач. Бой состоится 25 января в Бруклине. Украинец заявил, что уверен в своей победе над экс-чемпионом.

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Дэнни Гарсия, Бокс, Иван Редкач, Новости бокса.
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